Borrelli: “Niente più conferenze stampa, solo il lunedì e il giovedì”

+355 i positivi. 124 pazienti in meno nelle terapie intensive. Altri 575 cittadini italiani morti. Il capo della protezione civile sospende il punto quotidiano sui dati

In conferenza stampa, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha fornito i dati dell’epidemia in Italia. Oggi i positivi sono +355, per un totale di casi che ammonta a 106.962.

I morti delle ultime 24 ore sono ancora alti: 575. Ieri erano 525. Il totale dei decessi nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia è di 22.745 vittime del virus.

I guariti sono +2563 (totale 42.727). Ieri erano stati 2000.

Cala ancora la pressione sugli ospedali. 2812 in terapia intensiva, con 124 pazienti in meno. 1107 pazienti in meno negli altri reparti. Il dato più basso registrato dal 17 marzo.

Borrelli ha annunciato che da oggi cambieranno le modalità della conferenza stampa della Protezione civile.

“Continueremo a garantire la massima trasparenza sui dati, sul nostro sito e sui social. Questo punto sarà tenuto due volte a settimana: il lunedì e il giovedì con la consueta conferenza stampa. A questa si aggiungerà il punto tenuto dal commissario straordinario Arcuri il martedì e il sabato alle 12. E la conferenza stampa dell’Istituto Superiore Sanità il venerdì mattina sempre alle ore 12”.