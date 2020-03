Si ferma anche la Liga, campionato spagnolo sospeso per due settimane

La decisione ufficiale dopo la riunione straordinaria con la Federcalcio e l’assocalciatori: campionato spagnolo fermo per 15 giorni, anche in seconda divisione

Come ampiamente preventivato ieri, si ferma anche il campionato di calcio spagnolo. Ma per ora solo per due settimane. Liga, Federcalcio spagnola e assocalciatori hanno ufficializzato lo stop dopo la riunione straordinaria convocata ieri. Sospesa anche la seconda divisione.

Ormai non si poteva fare altrimenti. Due partite di Europa League sospese e la quarantena del Real Madrid hanno dato il via ad una decisione che ormai pare scontata per tutto lo sport.

📋Comunicado de @LaLiga: ❌ Tras la cuarentena del Real Madrid y los posibles positivos de otros clubes, se suspende el fútbol en Primera y Segunda División, al menos, LAS DOS PRÓXIMAS SEMANAS 🧐 Tras finalizar la cuarentena, se reevaluará la situación pic.twitter.com/SOKIosX4cx — Tiempo de Juego (@tjcope) March 12, 2020