Liga, riunione d’urgenza: si va verso la sospensione del campionato spagnolo

Convocata una riunione straordinaria tra Federazione, Liga e AFE: il campionato potrebbe chiudere fino al 5 aprile

Dopo la Serie A, anche potrebbe fermarsi anche la Liga. E’ stata convocata una riunione straordinaria tra Federazione, Liga e AFE: all’ordine del giorno c’è proprio la sospensione del campionato spagnolo con effetto immediato.

Secondo quanto trapela dalla stampa spagnola la Liga povrebbe restare ferma fino al 5 aprile, sulle tracce del provvedimento già in vigore in Italia.

La Federazione e l’AFE vogliono la sospensione immediata, mentre la Liga continua a insistere affinché vengano rispettate le raccomandazioni del governo e si giochi a porte chiuse. El Pais scrive che la Federcalcio iberica ha già annunciato lo stop di tutto il calcio non professionistico statale per le prossime due settimane.

Secondo il Mundo Deportivo il Presidente della Liga Javier Tebas resta in attesa di una chiamata dal Ministero della Salute che gli indichi la sospensione. In caso contrario vorrebbe andare avanti a porte chiuse: “Per settimane, la Liga ha lavorato su piani alternativi in ​​coordinamento con la UEFA per un nuovo calendario nel caso in cui le autorità sanitarie decretino la sospensione di una partita”, hanno spiegato martedì. Ma ora che anche la UEFA traballa davanti ai dinieghi di Getafe e Roma di spostarsi tra Italia e Spagna per disputare le partite di coppa, anche i piani del campionato spagnolo sembrano frantumarsi.