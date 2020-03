Parigi: fila al supermercato dopo l’annuncio della quarantena

Cento persone affollano le porte di un supermercato a Saint-Denis, un sobborgo parigino e c’è chi scherza “tutto sommato in Italia eravamo più composti..”

Non è partita nel migliore dei modi la quarantena a Parigi: Nel capoluogo francese infatti si sono create lunghissimi ingorghi in alcuni supermercati, come riporta un video di France-Presse

Cento persone affollano le porte di un supermercato a Saint-Denis, un sobborgo parigino, il giorno dopo l’annuncio del presidente Macron che restringe le possibilità di uscire per fronteggiare l’emergenza coronavirus

E sui social c’è anche chi scherza