«Sono cinquemila le persone morte ed è una pietra miliare tragica. Coinvolti 123 Paesi. L’Europa è diventata l’epicentro della pandemia»

L’Oms: Covid-19 in Europa picchi più alti della Cina quando era in emergenza

Conferenza dell’Oms: «Sono oltre 132mila i casi di covid-19, coinvolti 123 paesi e territori, sono già cinquemila le persone morte ed è una pietra miliare tragica. L’Europa è diventata l’epicentro della pandemia, dove ci sono più casi rispetto al resto del mondo a parte la Cina.

Ma in Europa si registrano sempre più casi ogni giorno, in numero superiore rispetto ai picchi che c’erano in Cina ai tempi dell’emergenza.

Per fortuna molti Paesi stanno seguendo le linee guida dell’Oms, la maggior parte dei paesi ha anche un proprio piano nazionale ed è positivo questo approccio multisettoriale.