Come Macron e la Francia, anche loro hanno fatto retromarcia dopo appena 24 ore. Il premier Sanchez: «Ci aspettano settimane difficili»

Covid-19, la Spagna cambia idea e dichiara lo stato di emergenza.

Il governo spagnolo dichiara lo stato di emergenza per 15 giorni per contenere l’espansione della pandemia del coronavirus. Sarà ufficializzato domani in Consiglio dei Ministri. Il premier Pedro Sanchez ha comunicato questa misura e l’ha presentata come eccezionale. Lo scrive El Paìs, come tutti gli altri media spagnoli.

“Lo stato di allarme consente di limitare temporaneamente la circolazione delle persone ma non i diritti fondamentali dei cittadini. Solo 24 ore prima, il Consiglio dei Ministri aveva evitato questa decisione che era stata invece richiesta dall’opposizione, in particolare dai cittadini e dal Vox”. Proprio come la Francia con Macron.

“Siamo solo nella prima fase della lotta contro il virus. Ci aspettano settimane difficili. Non si può escludere che la prossima settimana raggiungeremo i 10mila colpiti”, ha detto Sanchez.

“La vittoria dipende da ciascuno di noi, l’eroismo consiste anche nel lavarsi le mani e stare a casa. Fermeremo il virus in modo responsabile e con unità”, ha insistito Sanchez in un’udienza senza domande, contrariamente a quanto ha fatto ieri.