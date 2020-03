«L’immunità di gregge è da incoscienti. L’Europa sta sottovalutando il covid-19»

Il Corriere della Sera intervista Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Humanitas Rozzano e immunologo di fama internazionale. Il tema è l’immunità di gregge a cui punta la Gran Bretagna per sconfiggere il coronavirus (senza fare nulla). Una scelta che definisce «irresponsabile».

«Non amo molto il termine immunità di gregge, preferisco parlare di immunità di comunità, dove è insito il concetto di solidarietà. Non ritengo sia pensabile costruire l’immunità della comunità lasciando correre il virus, è da incoscienti. Bisogna ragionare sul prezzo di una immunità della comunità ottenuta non con un vaccino, ma esponendo come è stato detto, il 60% della popolazione britannica al virus. Ammettiamo, in modo forse ottimistico, una mortalità del 2%. Su un milione di persone vuol dire 20 mila morti; su 10 milioni, 200 mila morti. Ma facciamo un conto ancora più drammatico. Il 10% dei malati ha bisogno di terapia intensiva e respirazione assistita: su un milione di persone servirà a 100 mila pazienti. Nessun sistema sanitario al mondo è in grado di far fronte a un’emergenza del genere. Ci sarebbero troppe vittime e troppi pazienti non potrebbero essere curati».