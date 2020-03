Fake news Ronaldo che trasforma i suoi alberghi in ospedali gratuiti, Marca cancella l’articolo

Una catena di equivoci e di errori ha indotto Marca a scrivere e poi ad eliminare la notizia. Il portoghese è in quarantena sull’isola di Madeira

È durata lo spazio di qualche ora la santificazione di Cristiano Ronaldo. Un articolo del quotidiano spagnolo Marca – on line – informava della decisione del portoghese della Juventus di trasformare i suoi alberghi di lusso in ospedali gratuiti per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Era una fake news.

Ronaldo avrebbe addirittura pagato di “tasca propria anche i medici e chiunque lavorerà nelle strutture per renderli al più presto ospedali accessibili a tutti, aiutando così la sanità in Portogallo a reggere in questo momento difficile”.

All’origine della fake news un post su Instagram di Edgar Caires, ex marito di Elma Aveiro una delle sorelle di Ronaldo. Tutto sarebbe nato – leggiamo su Repubblica – dalle parole di Paula Carvalho presidentessa dell’associazione benefica ‘Essencia Humana’. Successivamente anche lei si è scusata.

Ronaldo prosegue la quarantena in famiglia nella megavilla sull’isola di Madeira.