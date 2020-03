Marca: CR7 pronto a trasformare i suoi hotel in ospedali per il coronavirus

Il campione della Juventus pagherebbe anche tutto il personale medico e infermieristico necessario alle strutture

Cristiano Ronaldo, dalla sua quarantena a Madeira, scende in campo per l’emergenza coronavirus e lo fa mettendo a disposizione i suoi alberghi per trasformarli in ospedali da campo.

La notizia si è diffusa dapprima sui social e poi è stata ripresa da Marca che ha ha specificato che il campione portoghese della Juventus si è messo personalmente a disposizione anche per pagare tutto il personale medico e infermieristico necessario per la realizzazione delle strutture

L’attaccante portoghese non ha ancora commentato ufficialmente le informazioni diffuse da Marca. Il Portogallo ha registrato 169 casi di Covid-19 a partire da questo sabato, dieci di loro richiedono cure intensive e oltre 1.700 casi sospetti.