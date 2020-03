Corsport: più che al taglio degli stipendi, i calciatori pensano alla “spalmatura”

Se non si riprenderà a giocare, l’importo degli stipendi residui potrebbe essere spostato su un anno in più da aggiungersi sui contratti in essere rimodellando la cifra finale

Non c’è stata ancora una vera e propria discussione sul taglio degli stipendi dei calciatori tra le parti, ma, come riporta il Corriere dello Sport, la posizione dell’Associazione calciatori è chiara.

Tra i calciatori sta prendendo quota l’idea di sostituire il taglio con una “spalmatura dell’ingaggio”.

In pratica, se non si riprenderà a giocare, l’importo degli stipendi residui potrebbe essere spostato su un anno in più da aggiungersi sui contratti in essere (naturalmente rimodellando la cifra finale). Facciamo un esempio utilizzando Cristiano Ronaldo: adesso guadagna 31 milioni netti fino al 2022 e per lui il taglio del 30% equivarrebbe a una perdita di circa 9,3 milioni. Questa cifra potrebbe essere “dirottata” su un anno in più di vincolo (un nuovo legame fino al 2023) a una cifra che sarebbe comunque superiore e in linea (o poco inferiore perché l’età passa per tutti) con gli attuali emolumenti