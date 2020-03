Corriere: il Covid-19 si impossessa di Madrid, una vittima ogni 15 minuti

Il virus sembra aver trovato un habitat ideale nella capitale spagnola. Ieri i contagi erano 6777 (su 17.325 nazionali) e le vittime 498 (su 832). 70 morti nelle case di riposo. Multe fino a 600 euro a chi gira per strada

Il virus si è ormai impossessato di Madrid. Gira indisturbato per la capitale, “come se avesse trovato un habitat ideale”, scrive il Corriere della Sera. Che fornisce un dato agghiacciante. Nella capitale spagnola c’è una vittima ogni quarto d’ora.

I dati relativi a ieri sera parlavano di 6.777 contagi accertati sui 17.325 nazionali, di più di 3000 ricoveri, 498 vittime (su 832) e di 20mila persone a casa, con sintomi da coronavirus, monitorati al telefono. E anche a Madrid sono tanti gli anziani che muoiono nelle case di riposo, almeno 70, finora, con buona parte del personale che li assiste risultato positivo.

E intanto occorre fronteggiare il panico e l’indisciplina dei cittadini, che continuano a fare scorte nei supermercati. A chi va in giro senza un giustificato motivo multe fino a 600 euro. Mentre la chiusura dei parchi affama gli animali che li abitano, non solo i gatti ma anche i pavoni, che adesso vanno in giroper la città alla ricerca di cibo.

E anche i calciatori danno un pessimo esempio, come da noi Higuain.

Jovic, ieri, ha rotto la quarantena per andare in Serbia con un aereo privato. L’esito del tampone era stato negativo e lui ha pensato bene di partire. Aveva avuto, del resto, il via libera del club, ma le autorità spagnole del suo Paese, che hanno chiuso le frontiere a chi viene dalle aree a rischio, non l’hanno presa bene.