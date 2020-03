Barbano (Corsport): “Che brutta figura per Higuain e la Juventus. C’è il reato di epidemia colposa”

Duro editoriale: «Perché ha potuto godere di vantaggi negati ai cittadini? È stato a contatto con un contagiato, non poteva uscire prima di 14 giorni»

Molto duro, giustamente, l’editoriale del vicedirettore del Corriere dello Sport Alessandro Barbano sulla fuga di Higuain che ha abbandonato la quarantena della Juventus ed è volato in Argentina nel cuore della notte. Barbano parla – ancora giustamente – di reato.

“Ma che brutta figura, Higuain e compagni, questa fuga nel cuore della notte, con un aereo privato e un tampone sanitario, negato a qualunque cittadino che non fosse un calciatore famoso. Perché chi è stato a contatto con un contagiato deve aspettare due settimane prima di poter uscire dall’isolamento. Che brutta figura, Juve, nei giorni in cui il governo avvisa gli italiani che chiunque abbandoni il domicilio senza gravi e comprovati motivi – e tra questi espressamente non può esserci il desiderio di andare a trovare i genitori – commette il reato di inosservanza ai divieti della pubblica autorità. E se questa violazione riguarda chi potrebbe trasmettere il contagio, si aggiunge il reato assai più grave di epidemia colposa”.