Coronavirus, Macron si sveglia: «Da lunedì e fino al 6 aprile scuole chiuse in Francia»

Persino lui ha capito. Video di 30 minuti. Ieri sera scriveva su Twitter: «Non rinunceremo a niente», stasera dice che è la più grave emergenza sanitaria dell’ultimo secolo

In sole 24 ore il presidente francese Emmanuel Macron ha cambiato registro. È passato dal “non rinunceremo a niente” fissato ieri sulla sua pagina Twitter al discorso di stasera alla nazione. Un video di poco meno di trenta minuti. Macron è finalmente tornato sulla terra. Ricordiamo che ieri sera i tifosi del Psg hanno festeggiato il passaggio ai quarti di Champions (sic!) in strada.

Annuncia che da lunedì e fino al 6 aprile in Francia chiuderanno le scuole. Invita gli anziani a rimanere a casa perché questa epidemia – già pandemia – colpirà soprattutto loro, poi verrà una seconda ondata in cui colpirà anche i più giovani. Proprio come sta avvenendo in Italia. Invita a muoversi il meno possibile, anche se non è ancora al divieto di uscire. Temiamo che ci arriveranno in pochi giorni.

In Francia i casi di contagio sono 2281 con 48 decessi. Confermate le elezioni.

Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d’un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes et j’ai bien entendu ce soir une pensée émue et chaleureuse pour les familles et les proches de nos victimes. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 12, 2020

Le Covid-19 qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens, est la plus grave crise sanitaire qu’ait connue la France depuis un siècle. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 12, 2020

Nous ne renoncerons à rien.

Surtout pas à rire, à chanter, à penser, à aimer.

Surtout pas aux terrasses, aux salles de concert, aux fêtes de soir d’été.

Surtout pas à la liberté.

Surtout pas à notre esprit de résistance qui fait la République si grande, la France si forte. pic.twitter.com/SoBnuWqcof — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 11, 2020