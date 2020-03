Coronavirus, Ricciardi (Oms) sui tifosi del Psg in strada: «In Francia capiranno in settimana»

La festa per il passaggio del turno in Champions. La risposta su Twitter del componente italiano all’Oms che sottolinea la sottovalutazione del pericolo

Ieri sera hanno destato scalpore le immagini della festa del Psg al termine della partita vinta per 2-0 contro il Borussia Dortmund. Partita tra l’altro di un ottavo di finale di Champions. Il match si è svolto a porte chiuse, però un bel po’ di persone (più di un migliaio) hanno festeggiato all’esterno dello stadio.

Il giornalista Andrea Vianello su Twitter ha riportato il video e ha scritto: “I francesi non hanno capito niente” e gli ha risposto lapidario il professor Walter Ricciardi membro italiano dell’Organizzazione mondiale per la sanità: «Capiranno in settimana». Facendo ben comprendere che in Francia stanno sottovalutando il fenomeno, come del resto è avvenuto in Italia i primi giorni della diffusione del contagio da covid-19

In Francia non hanno capito niente https://t.co/wduPVENd8p — Andrea Vianello (@andreavianel) March 11, 2020