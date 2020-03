Coronavirus: Londra si mette in fila, come sempre. Rivive lo spirito di Dunkirk

Su La Stampa un bell’articolo di Caterina Soffici racconta come Londra sta affrontando l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Dal 23 marzo, giorno in cui Boris Johnson ha fatto inversione a U e invitato tutti a restare a casa, i londinesi hanno ubbidito. Nonostante il sole splenda alto ad invogliare la gente ad uscire. Invece no. Tutti rispettano le indicazioni.

A Londra non esistono le autocertificazioni.

“Qui vige il cosiddetto «policing by consent»: se un poliziotto ti chiede di fare qualcosa lo fai perché rispetti la sua autorità, non perché potrebbe ucciderti se non lo fai. Per questo non portano la pistola. Per questo la Gran Bretagna è una democrazia”.