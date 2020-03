Boris Johnson all’italiana, divieti in UK: «State a casa, nessun sistema sanitario nazionale reggerebbe»

Discorso alla nazione, vietati i raduni di più di due persone. Chiudono i negozi non essenziali e anche i luoghi di culto. La polizia farà rispettare i provvedimenti

Breve e ficcante discorso in tv del primo ministro Boris Johnson alla nazione britannica. Discorso dal tono di scheda tv, senza lungaggini.

«Da questa sera devo dare al popolo britannico un’istruzione molto semplice: dovete stare a casa”, dice Johnson, parlando con il Regno Unito.

«La cosa fondamentale da fare è fermare la diffusione della malattia tra le famiglie. È vitale rallentare la diffusione del virus, ridurre il numero di persone che necessitano di cure ospedaliere, in modo da poter proteggere la capacità del sistema sanitario nazionale di salvare più vite umane possibile».

«Il coronavirus è la più grande minaccia che questo paese ha affrontato per decenni».

«Senza un enorme sforzo nazionale» arriverà un momento in cui «nessun servizio sanitario al mondo potrebbe farcela; perché non ci saranno abbastanza ventilatori, abbastanza letti di terapia intensiva, abbastanza medici e infermieri».

«Per dirla semplicemente, se troppe persone si ammalano seriamente in una sola volta, il sistema sanitario nazionale non sarà in grado di gestirlo – il che significa che più persone rischiano di morire, non solo per il coronavirus ».

«Nessun primo ministro vorrebbe emanare misure come questa. Conosco il danno che questa interruzione sta facendo e farà alla vita delle persone, alle loro imprese e al loro lavoro. Ed è per questo che abbiamo prodotto un programma enorme e senza precedenti di sostegno sia per i lavoratori che per le imprese. Al momento la strada da percorrere è difficile, ed è vero che molte vite ancora saranno tristemente perse.”

La polizia avrà il potere di far rispettare le regole. “Se non segui le regole, la polizia avrà i poteri per far applicarle, anche attraverso multe e azioni per disperderli».

Da stasera, le persone potranno lasciare le loro case per:

shopping di stretta necessità, il più raramente possibile

una forma di esercizio al giorno – ad esempio una corsa, una passeggiata o un ciclo, da soli o con i membri della loro famiglia;

per assistenza medica o per aiutare una persona vulnerabile;

viaggiare per lavoro, ma solo dove è assolutamente necessario e non può essere effettuato da casa

chiudono tutti i negozi che vendono beni non essenziali, compresi abbigliamento e negozi di elettronica-così come altri locali come biblioteche, parchi giochi e palestre all’aperto, e luoghi di culto

stop a tutte le riunioni di più di due persone in pubblico, escluse le persone con cui si vive

stop a matrimoni, battesimi e altre cerimonie, sono consentiti i funerali

I parchi rimarranno aperti per gli esercizi fisici ma gli assembramenti saranno dispersi dalla polizia