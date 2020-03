Coronavirus, in Campania il 41% in più di contagi (solo il Molise peggio): 36 in terapia intensiva

Salgono a 652 i contagiati, 192 nella giornata di oggi. La situazione è drammatica, come testimonia anche il direttore generale del Cotugno

Quotidiano appuntamento con la Protezione civile e i dati dell’Istituto superiore Sanità.

I contagiati sono cresciuti di 5.322 unità rispetto a ieri (+14,9%) per un totale di 41.035 persone.

I deceduti oggi sono stati 427 (+14,3%). In totale 3.4o5 vittime in Italia per coronavirus (più della Cina).

I guariti 415, (+10,3%) per un totale di 4.440.

I soggetti positivi sono 33.190 (41.035 con i deceduti e i guariti).