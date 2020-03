«Al Cotugno siamo pieni, 150 ricoverati Covid-19. La gente deve rimanere murata a casa» 

Il direttore generale Maurizio di Mauro: «Siamo in una situazione di emergenza. Arrivano pazienti ogni giorno, è fondamentale rispettare le restrizioni. Ci sono ancora troppe persone per strada. E’ un sintomo di imbecillità»

Arriva purtroppo una brutta notizia dall’azienda ospedaliera napoletana dei Colli. Il direttore generale, Maurizio di Mauro, ha lanciato un allarme alla cittadinanza. Il Cotugno è pieno. Occorre restare a casa. Lo ha dichiarato in un’intervista rilasciata al consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, pubblicata su Facebook.

«Il Cotugno di Napoli è pieno, con 150 pazienti ricoverati per il Covid-19. Siamo in una situazione di emergenza. Arrivano pazienti ogni giorno per cui è fondamentale rispettare le restrizioni, ci sono ancora troppe persone per strada. E’ un sintomo di imbecillità. Non è giustificabile l’atteggiamento di chi, fregandosene delle altre persone, pensa di poter circolare liberamente».