Coronavirus i dati della Protezione Civile del 25 marzo: 3491 nuovi postivi, trend stabile

La Protezione Civile fa sapere che al momento non è noto l’esito del collega Borrelli. Siamo in una fase di apparente stabilizzazione

A causa della sindrome febbrile che ha colpito il capo della Protezione Civile Borrelli a fare il punto della situazione #coronavirus sono i direttore del dipartimento della Protezione Civile Agostino Miozzo e Luigi D’Angelo

«Borrelli questa mattina ha accusato sintomi febbrili e leggera afonia e per senso di precauzione ha deciso di rientrare presso il domicilio dove è e da dove continua a lavorare e monitorare la situazione. Il dipartimento continua nelle sue attività e siamo vicini a tutti i colleghi a casa»

I dati

Guariti di oggi 1036 che porta ad un totale 9362

C’è stato oggi un incremento dei positivi di 3491 che porta il totale a 57521

Ci sono attualmente 30920 in isolamento senza sintomi e 3489 in terapia intensiva

Purtroppo vanno registrati anche oggi un numero di 683 decessi

Piccolo dato importante relativo al conto corrente aperto ad oggi 44 milioni

La parola passa a Luigi D’Angelo

«Sono stati effettuati 3 trasferimenti dalla terapia intensiva dalla Lombardia 1 a Genova e 2 a Lipsia con mezzi della Difesa. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi trasferimenti in Germania

Oltre 9600 volontari che si aggiungono a tutte le altre forze che stanno operando sul territorio per l’emergenza

Supporto tecnici ed esperti sanitari di 140 persone con materiali e mezzi in trasferimento in Lombardia. Da domani il trasferimento del primo gruppo di medici volontari in Lombardia e a Piacenza»