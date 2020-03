Confindustria Bergamo: “Il decreto del governo ha aumentato i lavoratori costretti a uscire di casa”

L’Eco di Bergamo ospita una lunga intervista al presidente di Confindustria Bergamo, Stefano Scaglia. Ritiene che un mese fa la situazione in cui si trova l’Italia oggi – e la Lombardia in particolare – era assolutamente inimmaginabile.

Riconosce, anzi, che il video ideato il 28 febbraio da Confindustria Bergamo per tranquillizzare i propri partner, è stato un grave errore.

Le imprese, però, non hanno fatto pressioni affinché non venisse introdotta la zona rossa nella Val Seriana, assicura.

«Non spetta a Confindustria fare le ordinanze ma alle istituzioni che allora erano profondamente divise. Noi come Confindustria abbiamo fornito in maniera trasparente e responsabile tutte le informazioni che ci erano state richieste da chi doveva fare l’ordinanza. Non ci sono state pressioni. Ci siamo limitati a fornire dati e informazioni perché i decisori potessero avere un quadro completo per decidere al meglio».