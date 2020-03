Il ruolo di Confindustria nella tragedia di Bergamo. Il 28 febbraio un video per rassicurare i partner esteri

Il Fatto quotidiano, praticamente unico giornale a farlo, sottolinea le responsabilità degli industriali per la tragedia coronavirus a Bergamo.

Il giornale oggi dà la notizia che il 28 febbraio gli industriali bergmaschi hanno inviato all’estero il video #Bergamoisrunning con l’obiettivo di tranquillizzare “i nostri partner internazionali”. «Visto oggi – scrive il quotidiano – appare desolante».

Il filmato è in inglese e punta a tranquillizzare le relazioni estere in portafoglio di una delle associazioni industriali a più ampia vocazione all’export. Capiamo la vostra preoccupazione, dicono le parole sovrimpresse, ma vogliamo inviarvi un messaggio: il rischio nella zona “è basso”, l’Italia ha preso ampie misure di protezione, la stessa associazione ha istituito un apposito team e, soprattutto, state tranquilli “le operazioni delle nostre aziende non sono contagiose”. “Bergamo is running!” è la conclusione del video e anche della nota siglata da Paolo Piantoni, direttore Generale di Confindustria Bergamo.