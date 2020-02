Titolo Juve unico in rialzo a Piazza Affari

Dopo il crollo registrato nei giorni scorsi a causa del coronavirus e della sconfitta in Champions, la tendenza sembra essersi invertita

Inversione di rotta per la Juve, mentre nei giorni scorsi il titolo aveva fatto registrare un brutto calo, che si può legare a diversi fattori: dall’emergenza Coronavirus, alla sconfitta negli ottavi di Champions League, passando per i risultati del primo semestre della stagione, oggi la tendenza sembra cambiata

Mentre l’indice Ftse Mib chiude nuovamente in rosso (-3,58% in chiusura) l’unico segno positivo è quello dei titoli di Juventus e Amplifon. Le azioni del club bianconero erano tornate intorno a un euro di valore a metà seduta, con un guadagno di circa un punto e mezzo percentuale, prima di tornare a girare in negativo e poi chiudere leggermente in positivo a +0,18%, a 0,98 euro ad azione (capitalizzazione di mercato a 1,29 miliardi di euro).