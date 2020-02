Gazzetta: Multe, il tribunale respinge il ricorso dei calciatori del Napoli

Il ricorso era stato presentato a nome di Insigne, Manolas, Lozano, Milik, Zielinski e Mertens he avevano ricusato l’arbitro Bruno Piacci in quanto ritenuto non adatto

È di pochi minuti fa la notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport che il tribunale di Napoli ha respinto il ricorso presentato dai calciatori azzurri sulla nomina di Bruno Piacci come arbitro per la questione delle multe (mediamente in 25 per cento di uno stipendio) richiesta dal presidente De Laurentiis a seguito dell’ammutinamento dei giocatori per i quali dovranno formarsi dei collegi arbitrali, con un membro nominato dalle parti e un terzo che dovrà essere nominato dai tribunali competenti (che sono Napoli e Roma).

Il ricorso era stato presentato a nome di Insigne, Manolas, Lozano, Milik, Zielinski e Mertens che avevano ricusato l’arbitro Bruno Piacci in quanto ritenuto non adatto perché si era già espresso 23 volte su questioni riguardanti il club azzurro (con Higuain) e comunque dovendo farlo in 24 collegi diversi (uno per ogni giocatore che il Napoli intende multare) perdesse il requisito di “super partes”.

Dunque Piacci resterà al suo posto, come i diversi arbitri nominati dai singoli giocatori. Ora spetterà ai tribunali nominare i presidenti dei 24 collegi.