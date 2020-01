Visite mediche per Ibrahimovic: “Voglio tornare a fare saltare San Siro”

“Sono contento di essere tornato a casa mia, finalmente. Aspetto tutti, voglio tornare a fare saltare San Siro”. Queste le prime parole al ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante svedese è atterrato questa mattina a Milano, e completerà la trafila delle visite mediche e della firma del contratto che lo legherà al Milan per i prossimi mesi entro stasera. Domani mattina la presentazione ufficiale.

IZ landed 🛬

And we have touchdown, @Ibra_official! #IZBACK pic.twitter.com/OiSl9whReP

— AC Milan (@acmilan) January 2, 2020