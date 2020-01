Il CorSport: «Ibrahimovic al Milan, una fiche unica per la carriera di Pioli»

È il giorno di Ibrahimovic al Milan. E sul Corriere dello Sport Franco Ordine fa il punto, anche tecnico. E si sofferma sul compito che attende il tecnico Pioli.

Pioli si gioca una “fiche” unica per la sua carriera di allenatore, molto apprezzato nei primi mesi e poi puntualmente (a eccezione della Lazio) messo in discussione. Deve gestire l’ingresso di questo capo carismatico nello spogliatoio e compiere alcune scelte fondamentali. Suso, accusato spesso dai suoi sodali, di aspettare la terza finta prima di servire l’attaccante in area, saprà adeguarsi? E al fianco di Ibra converrà puntare su Calhanoglu, più maturo, o sul talento da svezzare di Leao, fin qui giudicato incostante? È probabile che da domani, alle pareti di Milanello venga affisso un altro cartello: “tremate, gli esami sono arrivati”.