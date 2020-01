Moreno: “Sono stato un egoista con Luis Enrique, ma grazie all’egoismo alleno il Monaco”

L’ex ct della Spagna, destituito per far posto al titolare, torna sulle polemiche e sulle accuse di comportamento “sleale”

“Sì, sono stato un egoista. Ma è per questo che ora sono dove sono”. Robert Moreno è l’ex commissario tecnico della Spagna cacciato destituito subito dopo aver conquistato la qualificazione agli Europei per ridare il posto al “titolare” Luis Enrique. Una brutta storia finita con accuse incrociate, e rapporti di amicizia bruciati. Enrique, di cui Moreno era il secondo prima che il ct lasciasse la guida della Roja a causa della morte della figlioletta, lo ha accusato di essersi comportato male e di essere, appunto, un egoista.

Moreno oggi allena il Monaco e torna sulla vicenda ammettendo le proprie “colpe” in un’intervista concessa a RAC1, ma senza farsene una colpa:

“Rifarei tutto uguale, sapendo che ciò che ho fatto l’ho fatto pensando al futuro. Sono stato un egoista e oggi sono qui per come sono andate le cose. Perché proprio così mi hanno detto quando mi preso il Monaco. Sono triste per questa situazione con Luis Enrique. Non è piaciuta a nessuno. Ma vista a distanza, in prospettiva, relativizzi. Non cambio la mia opinione su nove magnifici anni da secondo. Mi piacerebbe tornare ad essere in buoni rapporti con Luis Enrique”.

Il Monaco, dice Moreno, lo ha sorpreso: “Mi dissero che una persona che aveva passato quello che avevo passato io con la nazionale avrebbe avuto molta voglia di dimostrare che si erano sbagliati a comportarsi così con lui”.