Gasperini: “Ci sono grandi squadre come Napoli, Milan e Torino che possono rientrare in corsa”

L’Atalanta di Gasperini domani incontrerà il Parma. Oggi il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa.

“Dobbiamo dare continuità al nostro campionato. Prima della sosta abbiamo chiuso l’anno con un grande risultato contro il Milan, adesso dobbiamo proseguire sulla stessa falsariga. Tra due giornate si chiude il girone d’andata e in casa va data consistenza alla nostra classifica. A volte abbiamo sprecato buone opportunità. Possiamo migliorarci, ma le potenzialità per ripeterci ci sono. Il campionato è comunque uno slalom, perché bisogna evitare molte difficoltà e pericoli”.

L’obiettivo è la zona Europa

“Senza porsi limiti. Ci sono grandi squadre come Napoli, Milan e Torino che possono rientrare in corsa. La competizione è dura anche per i primi sette posti. Tra l’essere dentro ed essere fuori da tutto ballano pochi punti, come s’è visto l’anno scorso”.

Sulla squadra e sulla formazione che domani schiererà in campo:

“Ci siamo tutti e davanti sono in tanti. Zapata è il nostro acquisto più importante: la sua guarigione ci dà una spinta in più, più forza. Non abbiamo esigenze o necessità nell’immediato, se non per migliorarci ed essere ancora più competitivi”.

Su Kulusevski: