Marchetti (Sky): il Napoli ha preso Amrabat per la prossima stagione

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, ha parlato del nuovo assetto del Napoli che prevederà necessariamente degli innesti nella rosa

Con la virata al 433 di Gattuso è presumibile ritenere che un giocatore, davanti alla difesa, serva. Uno che sappia dettare i tempi. Uno alla Torreira, con il quale però ancora non si è approfondita la questione. Anche in questo caso il Napoli preferirebbe il prestito, ma non disdegna in assoluto l’investimento: come per Berge e Amrabat (addirittura preso per la prossima stagione).