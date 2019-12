Elezione di Micciché, la Procura federale chiede l’archiviazione

L’elezione in Lega era finita sotto indagine per presunte irregolarità denunciate dal presidente del Genoa Preziosi

Il procuratore aggiunto della Figc, Giuseppe Chinè, ha chiesto alla Procura generale dello sport una richiesta di archiviazione sull’elezione alla presidenza della serie A di Gaetano Micciché, finita sotto indagine per presunte irregolarità. Anche con riserva, nel caso dovessero essere “acquisite eventuali nuove risultanze della indagine pendente presso la Procura della Repubblica di Milano”.

L’indagine era partita dalla denuncia del Presidente del Genoa Preziosi, che aveva messo in dubbio la regolarità del voto dell’assemblea di Lega del marzo 2018 guidata dall’allora commissario Malagò e nella quale fu eletto presidente Gaetano Miccicché. Quella dell’ormai famoso audio “leakato” da Business Insider che testimoniava l’elezione per acclamazione e non per scrutinio segreto. Il 19 novembre scorso Micciché si è dimesso dalla presidenza e, in attesa di una nuova elezione la Lega è in mano al commisario Abete.