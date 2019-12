Chi è Friedkin il nuovo presidente della Roma, il 504esimo uomo più ricco al mondo

Chi è Daniel Friedkin il prossimo presidente della Roma? Il 504esimo uomo più ricco al mondo, ricorda la Gazzetta dello Sport. Ha 54 anni e quattro figli. “È a capo del Friedkin Group dal 1995 come Ceo e lo ha ereditato nel 2017, dopo la morte di papà Thomas che lanciò l’impero nel 1969. Un gruppo che dà lavoro a 5.600 dipendenti”. Un gruppo che ha interessi diversificati: automobili, cinema, turismo di lusso e adesso calcio. Fermo restando la sua grande passione per gli aerei.

Scrive Il Messaggero: “Si è trovato nelle mani un impero di 154 concessionarie di automobili, per lo più legate alla catena Toyota Gulf States fondata dal genitore nel 1969, e che cuce insieme una catena commerciale che attraversa cinque stati del sud degli Stati Uniti”.

E ancora, il cinema, ovviamente come produttore:

Proprio per il film sul rapimento Getty, è stato sei mesi a Roma. Film sfortunato perché nel bel mezzo del “me too” ha dovuto sostituire Kevin Spacey.

Scrive la Gazzetta:

La ricchezza Friedkin l’ha trovata grazie alla Gulf States Toyota, esclusivista a livello di distribuzione e ricambi del marchio giapponese in cinque stati americani: Texas, Arkansas, Louisiana, Mississipi e Oklahoma, per un totale di oltre 150 concessionari. Per intenderci, nel 2018 ha venduto veicoli per complessivi 9 miliardi di dollari (il 13% del venduto negli Usa).