Repubblica: la vendita della Roma a Friedkin è l’affare più costoso della storia del calcio italiano

Per rilevare la società giallorossa da Pallotta ha speso più di quanto Suning abbia speso per l’Inter, più del prezzo di vendita del Milan

Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma è oramai storia l’acquisto della Roma da parte di Dan Friedkin, se ne parlava da mesi, ma solo ieri pomeriggio è arrivato l’accordo come riporta oggi Repubblica

“Mi sono fatto vecchio”, ha detto Pallotta ai suoi fedelissimi, spiegando l’addio parziale (terrà almeno il 3%) a quella Roma presa in una sorta di asta pre fallimentare da Unicredit e portata fino alla semifinale di Champions: era un investimento che però rischiava di aver tempi lunghi per portare ricavi significativi e così di fronte all’offerta di Friedkin ha scelto di capitalizzare: 550 milioni più i 275 milioni di debiti del club giallorosso più 130 milioni di aumento di capitale. In tutto fanno 955 milioni, la valutazione più alta della storia del calcio italiano, più di quanto Suning abbia speso per l’Inter, più del prezzo di vendita del Milan