Padre Chivu ora fa pure la vittima (quanto ci eravamo sbagliati su di lui): “Non viene mai riconosciuto il valore dell’Inter”

Come sta Lautaro? Che giudizio dà sulla prestazione di Bonny e Thuram?

“Lautaro è ancora alle prese con l’infortunio e oggi non era tra i convocati. Bonny e Thuram hanno offerto una prestazione molto positiva, in linea con ciò di cui avevamo bisogno sotto il profilo fisico ed energetico. Sono soddisfatto dell’impegno e del lavoro di tutta la squadra”.

Siete a +13 sul Milan: affronterete il derby con maggiore tranquillità?

“Io sono concentrato esclusivamente sulla prossima partita contro il Como, che in questo momento è la più importante per noi.”

In tv ha detto che quanto fa l’Inter non sembra mai sufficiente. Cosa voleva dire?

“Esiste una narrazione che non rispecchia la realtà dei fatti. Non viene riconosciuto il giusto valore a ciò che questa squadra ha costruito negli ultimi cinque anni. Sembra che non basti mai, ma noi siamo abituati a queste situazioni e continuiamo per la nostra strada. Il nostro obiettivo è restare competitivi fino alla fine”.

Si è dato una spiegazione per questa situazione?

“Questa è una domanda da rivolgere a chi ha qualcosa contro il lavoro svolto da questa squadra negli ultimi cinque anni”.