Conte è consapevole che giocando così, non si andrà lontano (Corsera)

Conte è consapevole che giocando così, non si andrà lontano. A scriverlo è il Corriere della Sera che affida a Monica Scozzafava l’analisi della vittoria azzurra per 2-1, all’ultimo secondo, sul campo del modesto Verona virtualmente retrocesso.

Scrive il Corriere della Sera:

C’è una nave da portare in porto, il gol di Lukaku ha nascosto le difficoltà della squadra che dopo il gol lampo di Hojlund al secondo minuto di gara, non è stata in grado di capitalizzare quelle poche occasioni che è riuscita a costruirsi. Nel secondo tempo si è fatta da raggiungere da Akpa-akpro su un corner anche abbastanza contestato. Ma al di là delle decisioni arbitrali non condivise, il Napoli è sceso in campo col terrore di dover vincere a tutti i costi, sia pure contro il Verona ultimo in classifica. Ha smarrito presto le certezze, ha provato a gestire l’unico gol di vantaggio, si è perso dopo il pareggio e ha rischiato il baratro. Conte è consapevole che giocando così, non si andrà lontano. La qualificazione in Champions è diventata la sostanza della stagione. Big Rom non ha dimenticato: il gol scudetto e quello della rinascita. In lacrime.