Napoli orrendo ma ci ha provato fino all’ultimo secondo. Sì ma Conte ha la mentalità difensiva

Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli contro un Verona modesto e ormai in serie B anche se indomito e volenteroso. Il Napoli tra l’altro ha avuto la possibilità di imporre a suo piacimento la partita essendo andato in vantaggio dopo pochi minuti. Ma come al solito quando è in vantaggio con il golletto in più pensa più a gestire che a chiudere la partita. E questo atteggiamento lo paga spesso. Il Napoli ha la tendenza a cercare di giocare e produrre quando sta sul pareggio o quando va sotto e deve recuperare, mentre quando in vantaggio spesso si abbassa e subisce.

Guido – Hai ragione. Ma sono convinto che questo sia oggi un limite intrinseco della squadra che cammina sul ciglio di un burrone (la mancata qualificazione in Champions) e ha paura di finirci dentro. E l’ingiustizia di Bergamo ha ulteriormente contribuito a disorientare il gruppo che a causa dei tanti infortuni è inoltre privo di varie forti personalità. Conte ha parlato di squadra pigra e lenta nell’andare a riempire l’area accompagnando le ripartenze. Secondo me era una squadra impaurita. Ma non doma.

Cesare – Per me a Verona dall’apatia del primo tempo siamo passati al lasciare anche campo all’avversario che nella ripresa è venuto fuori pareggiando e poi rischiando anche di vincere la partita (su una uscita a vuoto di Meret). Stavolta però è da dire che dopo il pareggio del Verona non vi è stata nemmeno reazione, anzi come si diceva i veronesi hanno provato anche a vincerla. Poi dopo aver rischiato di perdere, la dea bendata ci ha premiato con un gol rocambolesco di Lukaku negli ultimi secondi di recupero.

Guido – Per me il gol è frutto di un pressing finale e della bravura di Lukaku: cross dalla fascia sinistra e zampata di un grande centravanti. Con il Napoli che ci provava ancora all’ultimo secondo. Piaccia o no è così. Il che non toglie che il Napoli abbia giocato una partita orribile, sia chiaro.

Cesare – E adesso non vi sono spiegazioni di stanchezza perché stiamo giocando ogni sette giorni ma è proprio una questione di atteggiamento e mentalità che va assolutamente cambiato. E questo atteggiamento lo abbiamo sempre avuto anche con più titolari in campo. Eppure il Napoli giocatori tecnici ne ha ma continua ad avere difficoltà a creare gioco con un giro palla lento, senza verticalizzare e a giocare prevalentemente con il lancio sul Hojlund che poi deve fare a sportellate con il centrale avversario e cercare di fare sponda. Hojlund davanti è troppo isolato con Vergara e Santos impegnati in faticosi compiti difensivi.

Guido – Cesare “chest è a zita e se chiamm Sabella”. Mi vuoi dire tu chi avresti mandato in campo ? Quale sostegno avresti offerto a Hojlund? Conte è costretto a far giocare titolare un giocatore che nello Sporting non lo è stato nemmeno una volta. Uno di quei giocatori che hanno nelle gambe lo spunto decisivo se giocano la mezz’ora finale. Ma che messi in campo dal primo minuto possono non beccare palla. E dall’altro lato un Politano senza energie che non segna dal paleozoico.

Cesare – Mah ad esempio Santos effettua continui rientri che lo sfiancano e ci fanno perdere in fase offensiva. E a proposito di Politano non so quanto valga la pena di tenerlo in costante proiezione offensiva con Vergara che lo deve coprire a fare quasi il terzino. C’è una bella differenza in cifra tecnica e capacità realizzativa. Mah! E proprio considerando che il lancio in avanti è ormai il principale gioco del Napoli non si comprende la scelta di Meret tenendo fuori Milinkovic-Savic. Infatti è venuto a mancare il punto di riferimento principale per l’uscita dal basso e soprattutto anche per il lancio su Hojlund. Senza Milinkovic il lancio lo devono fare i centrali e perdiamo una fase di gioco. Al di là della carenza di gioco offensivo c’è poi da rimarcare anche l’insicurezza della difesa che ha commesso molti errori e siamo stati graziati anche per la modestia degli attaccanti veronesi (vedi Musquera che se avesse gestito meglio un paio di palloni sarebbero stati dolori per noi).

Guido – Sulla difesa concordo in toto. A centro del campo poi aspettiamo con ansia il redivivo Anguissa in attesa anche del novello desaparecido Mc Tominay, perché Elmas ha grande volontà ma non di più. E visto che abbiamo vinto è passato sottotraccia l’ennesimo torto arbitrale. A circa 20 minuti dalla fine in un momento cruciale il giocatore del Verona andava espulso con un rosso diretto. Ma anche stavolta il Var non è intervenuto.

Cesare – Hai ragione. E ci sono anche altri episodi da rimarcare. Se non avessimo vinto, sarrebe scoppiato l’ennesimo putiferio. Ma non se ne può più! Arbitri, Var, Avar etc che continuano imperterriti con una serie di errori e decisioni inspiegabili.

Guido – Comunque vincere questa partita è stato fondamentale per raggiungere l’unico obiettivo ormai rimasto che è chiaramente un posto nei primi 4 per la Champions. E la lotta sarà dura perché oltre a Roma e Milan bisognerà fare i conti anche con Juventus (anche se in difficoltà) e le emergenti Como e Atalanta.

Cesare – Ed essendo i campioni di Italia in carica e ad inizio stagione indiscutibilmente i principali candidati allo scudetto (anche per la dispendiosa campagna acquisti effettuata) è chiaro che essendo fuori dalla lotta scudetto, eliminati nella fase iniziale in Champions con una serie di pessime prestazioni ed eliminati anche precocemente dalla Coppa Italia, rimanere fuori da un posto in Champions farebbe passare questa stagione da negativa a fallimentare.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: scarso; Guido:scadente

Beukema – Cesare: sufficiente; Guido:così così

Juan Jesus – Cesare: modesto (flop); Guido: sufficiente

Buongiorno – Cesare: modesto; Guido: così così

Politano – Cesare: mediocre ; Guido: mediocre (flop)

Lobotka – Cesare: sufficiente; Guido: così così

Elmas – Cesare: modesto; Guido: sufficiente

Spinazzola – Cesare: sufficiente; Guido: così così

Vergara – Cesare: buono; Guido:buono

Hojlund – Cesare: buono (top); Guido:buono ( top)

Alisson Santos – Cesare: così così; Guido: così così

Gutierrez – Cesare: sufficiente;Guido: sufficiente

Lukaku – Cesare: versione San Gennaro ; Guido: miracoloso

Gilmour – cesare: promettente; Guido:buono

Mazzocchi – Cesare: volenteroso; Guido:generoso

Giovane – Cesare: presente; Guido:frizzante

Conte – Cesare: modesto ; Guido:nei guai