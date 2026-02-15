Home » Il Campo

Napoli-Roma, le probabili formazioni: Elmas di nuovo a centrocampo, sostituito da un Politano leggermente più avanzato

Sky Sport. Difesa a tre con Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Gasperini coi giovanissimi: Ghilardi completa il terzetto di difesa e Pisilli accompagna Cristante a centrocampo.

Stasera alle 20:45 va in scena un intenso Napoli-Roma, sfida tra terzo e quarto posto, con l’occasione di consolidare la posizione e, perché no, puntare ancora più in alto. Con McTominay ancora ai box, ecco come potrebbero schierarsi gli azzurri secondo Sky Sport.

Napoli-Roma, le probabili formazioni

Elmas di nuovo a centrocampo. Da capire chi lo sostituirà sulla trequarti: fra le ipotesi Politano avanzato con Gutiérrez al suo posto a destra. Juan Jesus è squalificato. Dietro si va verso Beukema, Rrahmani e Buongiorno dall’inizio.

Sky Sport pubblica:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutiérrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Antonio Conte

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gian Piero Gasperini

 

 

 

