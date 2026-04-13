Sky, Conte in Nazionale è un’ipotesi, ne parlerà con De Laurentiis

Ugolini sottolinea che nonostante le parole di Conte di ieri, la sua candidatura come ct dell'Italia resta attuale e che lui e il presidente ne parleranno

Italia sì, Italia no, la scelta per il futuro di Antonio Conte potrebbe essere questa. Sebbene l’allenatore del Napoli si sia affrettato a dissimulare le voci che arrivano ieri dopo il pareggio contro il Parma, il suo nome si va avanti sempre più prepotentemente nel caso in cui Malagò fosse eletto come nuovo presidente della Fig. L’inviato a Napoli di Sky Sport 24, Massimo Ugolini, sul futuro di Conte precisa oggi:

“Il Napoli dopo la delusione di Parma nella corsa scudetto deve inevitabilmente guardare avanti, con un occhio evidentemente alla situazione del futuro di Conte. Ieri ha fatto una precisazione importante, dicendo che non si è candidato per la Nazionale. Ma è ovvio che il discorso relativo alla possibilità che Conte possa essere uno dei papabili per la successione sulla panchina azzurra è evidentemente un tema caldo che verrà affrontato anche con Aurelio De Laurentiis, quando i due si siederanno per parlare del futuro a fine stagione”.

A tale proposito Ciro Venerato ha specificato: Malagò serio candidato all’ eredità di Gabriele Gravina ha le idee chiare sul futuro CT. è Conte la primissima scelta. Se dovesse essere eletto sarà il primo allenatore che contatterà (il secondo è Allegri). Se Conte optasse per la nuova avventura De Laurentiis lo lascerebbe partire (visti i rapporti personali e familiari che lo legano all’ ex presidente del Coni). Non a caso il Napoli qualche valutazione la sta già facendo da diversi giorni. Se conte deciderà di lasciare il club ( che x ora non ha proposto nessun rinnovo al salentino) non si fare trovare spiazzato”.