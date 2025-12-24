Il Corriere della Sera: Conte tocca corde diverse e così facendo migliora i giocatori, che poi è il vero segreto per farsi seguire nella tempesta e sotto il sole. Gli altri colleghi possono dire lo stesso?

A Chivu, Allegri, Conte, Gasperini nessun calciatore ha detto che si butterebbe nel fuoco per lui, a Conte sì

Il Corriere della sera, con Paolo Tomaselli, scrive l’elogio della diversità di Antonio Conte il tecnico che riesca creare un rapporto speciale con i suoi calciatori, un filo indissolubile che porta i giocatori a dare il massimo (e anche di più) per l’allenatore che riesce a valorizzarli come nessun altro.

Scrive il Corriere della Sera che prende spunto dalle parole di Politano subito dopo la vittoria in Supercoppa contro il Bologna di Italiano (strapazzato ben oltre il risultato di 2-0): «Conte è il nostro condottiero, siamo pronti a buttarci nel fuoco per lui».

Scrive il Corsera:

Conte rispetto al novizio Chivu che lo precede in campionato, al nervoso Allegri, allo spuntato Gasp e al ritardatario Spalletti, però è forte: nessun

giocatore di Inter, Milan, Roma o Juve ha mai detto che «si butterebbe nel fuoco» per il proprio allenatore. Nessuno è abituato a certe scosse. Nemmeno Chivu che finora ha sempre difeso il suo gruppo in pubblico: ad Appiano raccontano di arrabbiature ciclopiche poi sciolte in abbracci ed empatia totale.

Antonio tocca corde diverse, mette in ballo i sensi di colpa, prima di tutto i propri, conquista le teste dei suoi. E così facendo migliora i giocatori, che poi è il vero segreto per farsi seguire nella tempesta e sotto il sole. Gli altri colleghi possono dire lo stesso? Sicuramente Gasperini, che però non può migliorare i giocatori che non ha. Probabilmente Allegri, che ha aggiustato un Milan troppo corto e ora cerca di assemblarlo con un nuovo centravanti. Anche le invenzioni di Spalletti stanno scavando nel campo Juve alla ricerca del tesoro.