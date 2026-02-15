McTominay non recupera, ieri ha avvertito ancora fastidio. Ma tratta col Napoli per il rinnovo (Corsport)

Stasera Napoli-Roma senza McTominay, al suo posto giocherà Elmas. Conte non ha nessun altro. No Anguissa. No De Bruyne. No Di Lorenzo. No Neres. Tanto per citare lo scozzese.

Scrive Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport:

Il più grande dei grandi assenti di Napoli-Roma è lui: Scott McTominay. L’infiammazione al tendine del gluteo non gli ha dato scampo: sembrava che le cose stessero migliorando e che il recupero fosse davvero possibile, e invece ieri Scott ha avvertito ancora il fastidio che l’ha tormentato sin dalla fine del primo tempo della partita con il Genoa a Marassi e s’è arreso. Niente da fare: salterà anche lo scontro diretto per la Champions dopo i quarti di Coppa Italia contro il Como. La sfortuna del Napoli non ha confini: dopo Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo e Neres, e con Gilmour in bilico e comunque assente da due mesi e mezzo, Conte dovrà fare ancora a meno dell’uomo più in forma e più decisivo proprio in una partita che potrebbe segnare le sorti della corsa alla grande Europa. McT, però, non è soltanto il presente: è il futuro. Un futuro che il club sta provando a costruire insieme con lui attraverso il rinnovo fino al 2030: a inizio settimana il suo agente Colin Murdock è partito dall’Inghilterra e ha incontrato il ds Manna per gettare le basi di un prolungamento rispetto all’attuale scadenza fissata al 2028.