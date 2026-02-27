“Lucca al Nottingham Forest sta avendo atteggiamenti che non piacciono ai tifosi e alla società” (Marchetti)

Lorenzo Lucca ha ricevuto diverse critiche dopo il match contro il Fenerbahce di Europa League. I tifosi del Nottingham Forest, ma anche la società, pare siano infastiditi dalla condotta dell’attaccante, in prestito dal Napoli.

A Radio Marte, a questo proposito, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti:

“Lucca forse ha avuto atteggiamenti che non sono piaciuti a tutti, ma questa non è la base da cui partire per fare un ragionamento. Nel calcio sono i risultati a determinare gli umori, le società devono valutare un calciatore dal punto di vista tecnico. Gli atteggiamenti del calciatore non vengono presi bene dai tifosi, neanche in Inghilterra a quanto pare, e questo dovrebbe indurre ad una riflessione sia del calciatore che del suo entourage”.