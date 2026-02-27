Home » Il Campo » Dichiarazioni

“Lucca al Nottingham Forest sta avendo atteggiamenti che non piacciono ai tifosi e alla società” (Marchetti)

Il giornalista di Sky a Radio Marte: "Questo dovrebbe indurre a una riflessione sia del calciatore che del suo entourage".

Nottingham Forest's Italian striker #20 Lorenzo Lucca gestures during the English Premier League football match between Leeds United and Nottingham Forest at Elland Road in Leeds, northern England on February 06, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Lorenzo Lucca ha ricevuto diverse critiche dopo il match contro il Fenerbahce di Europa League. I tifosi del Nottingham Forest, ma anche la società, pare siano infastiditi dalla condotta dell’attaccante, in prestito dal Napoli.

A Radio Marte, a questo proposito, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti:

Lucca forse ha avuto atteggiamenti che non sono piaciuti a tutti, ma questa non è la base da cui partire per fare un ragionamento. Nel calcio sono i risultati a determinare gli umori, le società devono valutare un calciatore dal punto di vista tecnico. Gli atteggiamenti del calciatore non vengono presi bene dai tifosi, neanche in Inghilterra a quanto pare, e questo dovrebbe indurre ad una riflessione sia del calciatore che del suo entourage”.

