Lucca si è fatto conoscere pure al Nottingham Forest. I tifosi su X: “Va messo su un aereo, non importa per dove”

Prepariamoci a rivederlo a Dimaro. Alcuni commenti: "Un esempio di come statistiche e numeri siano una marea di stronzate nel calcio." E ancora: "Una delle peggiori prestazioni individuali di sempre da parte di un calciatore professionista."

Chi sperava nel riscatto, dovrà prepararsi psicologicamente a rivederlo a Dimaro quest’estate. Sì, dopo il gol segnato all’esordio contro il Leeds (gol della bandiera, il Leeds vinse 3 a 1), accompagnato dalla frase su Instagram «Perdonali, perché non sanno», con un chiaro riferimento al Napoli, il bomber di Moncalieri ha inanellato una serie di prestazioni da brividi, scatenando la frustrazione dei tifosi del Nottingham.

Nel match di Europa League disputato ieri e perso contro il Fenerbahçe per 1 a 2 (è passato comunque il Nottingham, che all’andata vinse 3 a 0), Lucca è stato sostituito all’inizio del secondo tempo. Questi i commenti su X dei tifosi del Forest.

Lucca, i commenti dei tifosi inglesi

Il tenore è questo:

“È assolutamente scarso, e non è che non fossimo stati avvisati. Non è stato fatto alcun vero scouting su di lui, solo pure “statistiche che si adattano a come vogliamo giocare”. Un esempio perfetto di come statistiche e numeri siano una marea di stronzate nel calcio.”

“Lorenzo Lucca con il peggior primo tempo nella storia di questo sport.”

Quelli drastici

“Lucca — su un aereo. Non mi interessa dove.”

“Lorenzo Lucca con una delle peggiori prestazioni individuali di sempre da parte di un calciatore professionista. Pessimo.”

Quello che prova a dare una spiegazione logica:

“Lucca può avere un effetto sulla partita solo se gli metti cross alti. Non ha velocità, quindi devi dargli tempo per arrivare sui cross. E non è che stiamo mettendo dentro palloni di qualità, tra l’altro.”

I commenti sono tutti qui, in caso vogliate deprimervi: