L’Al Hilal il Real Madrid d’Asia, in Champions darebbe filo da torcere ai grandi club europei (As)

L'intervista al direttore esecutivo Calzada: "Siamo alla pari con i 20 club con il maggior fatturato in Europa. Ci piacerebbe partecipare alla Champions europea; al Mondiale per club abbiamo battuto il Manchester City".

Il direttore esecutivo dell’Al Hilal, Esteve Calzada, ha rilasciato un’intervista ad As dove ha parlato della crescita del calcio saudita e del suo club. Prima di approdare in Arabia, era stato direttore marketing del Manchester City e del Barcellona.

“La crescita che la lega saudita sta avendo si basa su una necessità dei tifosi perché a loro piace molto il calcio. L’Al Hilal è chiamato il Real Madrid dell’Asia, è il club più importante, non solo in Arabia Saudita ma in tutta l’Asia. Negli ultimi due anni abbiamo raddoppiato il fatturato. Siamo alla pari con i 20 club con il maggior fatturato in Europa”.

Il calcio in Arabia Saudita può essere sostenibile con gli stipendi così alti pagati?

“Naturalmente può essere sostenibile. Va notato che la tassazione aiuta molto. Non ci sono tasse e questo ti rende improvvisamente due volte più competitivo di quanto potresti essere in Europa. È vero che esiste un programma di governo pubblico, attraverso il quale sono collegati gli acquisti di alcuni giocatori, ma l’Al Hilal ha anche le sue risorse e il suo modo di continuare a generare reddito, con sponsorizzazioni e le magliette che vendiamo”.

Cosa hai pensato quando ti è stato detto di ingaggiare Benzema?

“Siamo molto soddisfatti dell’arrivo di Benzema. E’ la prima volta che un Pallone d’oro gioca qui. L’impatto è spettacolare a livello di esposizione, media, livello commerciale… non è una firma strategica dal punto di vista commerciale, ma è una firma puramente sportiva. È stato deciso a livello sportivo che volevano portare un attaccante di alto livello”.

Credi nella crescita della Lega saudita?

“Al cento per cento. Abbiamo la Coppa del Mondo 2034 all’orizzonte e un’altra serie di eventi che si svolgono nel Paese. L’impulso dato dall’inserimento di questi giocatori deve anche servire ad attivare altre leve, una spinta in modo che le squadre generino gradualmente le proprie risorse e reddito, oltre a ciò serve anche a portare più giocatori. Per lo sviluppo del calcio saudita, allenarsi con figure come Benzema fa crescere anche loro. Tradizionalmente, il club è il più rappresentato nelle nazionali. L’undici di partenza della Nazionale araba che ha battuto l’Argentina ai Mondiali del 2022 era interamente composto da giocatori dell’Al Hilal”.

Il rimpianto resta Neymar…

“E’ stato un peccato. Ha avuto un impatto spettacolare, ci ha aiutato molto a crescere. Un peccato che a livello sportivo a causa degli infortuni le cose non abbiano funzionato“.

Arabia Saudita in Champions League, può essere una realtà?

“Non si può mai dire di no a nulla; ci piacerebbe. Alla fine veniamo da un Mondiale per club che per noi è stata un’opportunità e una vetrina spettacolare. Oltre al fatto che abbiamo dimostrato il nostro livello con il Real Madrid, abbiamo eliminato il Manchester City. Quello che mi è chiaro è che se giocassimo in Champions League europea, daremmo battaglia perché alla fine se vedi la nostra squadra, giocatore per giocatore, ha un livello da Champions League. Indubbiamente“.