Neymar è l’uomo invisibile dell’Al-Hilal, che lo prese solo per non rafforzare le altre squadre (Guardian)

Potevano andare avanti anche senza di lui, come poi hanno dimostrato nell’ultimo anno. Il Mondiale per club potrebbe essere l’ultima opportunità del brasiliano.

Neymar è diventato l’uomo invisibile all’Al Hilal; dopo essersi rotto il crociato lo scorso anno, ora ha subito un nuovo infortunio che lo terrà lontano dal campo per qualche settimana.

Neymar è l’uomo invisibile dell’Al-Hilal

Il Guardian scrive a proposito delle sue condizioni e del suo futuro:

Il club ha previsto un’assenza di quattro o sei settimane. Si è fatto male alla sua settima presenza in 15 mesi, la sua squadra ha comunque vinto 3-0; lì c’era un preciso messaggio: il suo tempo in Arabia può anche terminare, anche se non è mai iniziato. Del trio degli acquisti record arabi (Ronaldo, Benzema e Neymar) il portoghese è quello che ha avuto maggiormente successo. Il club poteva sopravvivere anche senza la stella brasiliana, anche perché erano i migliori in Arabia; lo presero principalmente affinché non si rinforzassero troppo gli altri. E Neymar non è stato neanche registrato nelle rose quando era assente per infortunio: la grande domanda ora è se verrà registrato a gennaio. Molti pensano di no. Il suo contratto termina la prossima estate. Il Mondiale per club potrebbe essere la sua ultima vetrina di lancio. I club di Mls potrebbero essere quelli maggiormente interessati a ingaggiare il brasiliano.

Questo quanto si legge sul portale brasiliano UOL Esporte a riguardo:

“L’Al-Hilal sta già discutendo dietro le quinte sulla possibilità di negoziare la partenza di Neymar nel gennaio 2025. Fino ad allora, il club valuterà nel dettaglio l’evoluzione fisica e clinica del giocatore e, non ultimo, considererà i pro e i contro dell’allontanamento da uno dei giocatori. gli otto stranieri sopra i 21 anni dall’elenco dei partecipanti alla Lega Saudita e poi include il brasiliano […]

Per ridurre la perdita nelle casse e non incidere anche sulla gestione della squadra di Jesus, che in linea di principio non intende rinunciare ai principali giocatori, la dirigenza del club biancoblù ha iniziato a studiare, anche se con discrezione, un piano uscita dalla maglia 10 nel prossimo mercato di gennaio. A seconda del contesto, la risoluzione consensuale sarebbe il processo più naturale“.

ilnapolista © riproduzione riservata