Due anni dopo il suo addio, Kroos potrebbe tornare al Real Madrid in un ruolo dirigenziale

As: "La decisione è presa ed è proprio Florentino Perez a spingere per un suo ritorno"

Un addio che non è stato davvero un addio quello di Toni Kroos al Real Madrid, che, a partire dall’anno prossimo, potrebbe tornare alla Casa Blanca con un ruolo dirigenziale. L’esclusiva di As.

Kroos ritorna al Real

Si legge su As:

“Due anni dopo il suo addio, la dirigenza del club madridista vuole colmare il vuoto che ha lasciato. Il suo ritorno è previsto per la prossima stagione. A Valdebebas lo hanno già deciso e il desiderio dei vertici del club è che l’ex centrocampista del Real Madrid entri a far parte della struttura sportiva della società.

La decisione è presa. Ritengono che il suo contributo alla vita quotidiana a Valdebebas e persino al club possa aiutare la crescita dell’istituzione nel suo complesso, indipendentemente dal ruolo che gli verrà assegnato in caso di accordo definitivo per il ritorno nella sua casa.

Il rapporto con il club e con Florentino Pérez è sempre stato ed è tuttora eccellente. Nessun problema, né durante la sua carriera da giocatore né nel suo addio, né ora che è lontano dalla quotidianità di Valdebebas. Anzi, è proprio il presidente a sostenere il ritorno del tedesco. Con la sua vita ormai stabilita nella capitale spagnola e con una piena integrazione della sua famiglia, Kroos ha avviato un’accademia di calcio a Boadilla del Monte. Nelle ultime settimane è passato due volte da Valdebebas con alcune delle squadre della sua scuola per affrontare il Real Madrid.”