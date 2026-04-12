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In caso di addio di Arteta, l’Arsenal si fionderebbe su Fabregas

Mundo Deportivo: "Questo cambio avverrebbe solo se Arteta non riuscisse a vincere uno dei due trofei ancora in palio (Premier e Champions, ndr)"

Como

Mg Como 15/03/2026 - campionato di calcio serie A / Como-Roma / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Cesc Fabregas

Qualora Arteta dovesse mandare nuovamente in fumo la conquista della Premier, difficilmente siederà ancora sulla panchina dell’Arsenal. Il sostituto? Cesc Fabregas. Il punto di Mundo Deportivo.

Arsenal: avanza Fabregas?

Riporta Mundo Deportivo:

C’è ancora molta strada da fare e, per il momento, le cose continuano a sembrare favorevoli all’Arsenal di Mikel Arteta, nonostante il passo falso contro il Bournemouth (1-2) di sabato. Dopo sette stagioni nel club inglese, con contratto fino a giugno 2027 e trattative per il rinnovo, la situazione potrebbe cambiare radicalmente nel caso in cui alla fine gli sfuggano sia la Premier League sia la Champions.

In tal caso, Arteta non continuerebbe all’Arsenal la prossima stagione. I dirigenti avrebbero già il candidato ideale per sostituirlo: si tratterebbe di Cesc Fàbregas, che sta facendo una grande stagione al Como 1907, con un calcio spettacolare che lo mantiene in lotta per un posto nelle competizioni europee.

Oltre a queste credenziali, Cesc ha anche un altro punto a suo favore. Proprio come Arteta, conosce bene l’ambiente, dato che ha giocato nell’Arsenal per ben otto stagioni. Detto questo, questo cambio avverrebbe solo se Arteta non riuscisse a vincere uno dei due trofei ancora in palio.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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