In caso di addio di Arteta, l’Arsenal si fionderebbe su Fabregas

C’è ancora molta strada da fare e, per il momento, le cose continuano a sembrare favorevoli all’Arsenal di Mikel Arteta, nonostante il passo falso contro il Bournemouth (1-2) di sabato. Dopo sette stagioni nel club inglese, con contratto fino a giugno 2027 e trattative per il rinnovo, la situazione potrebbe cambiare radicalmente nel caso in cui alla fine gli sfuggano sia la Premier League sia la Champions.
In tal caso, Arteta non continuerebbe all’Arsenal la prossima stagione. I dirigenti avrebbero già il candidato ideale per sostituirlo: si tratterebbe di Cesc Fàbregas, che sta facendo una grande stagione al Como 1907, con un calcio spettacolare che lo mantiene in lotta per un posto nelle competizioni europee.
Oltre a queste credenziali, Cesc ha anche un altro punto a suo favore. Proprio come Arteta, conosce bene l’ambiente, dato che ha giocato nell’Arsenal per ben otto stagioni. Detto questo, questo cambio avverrebbe solo se Arteta non riuscisse a vincere uno dei due trofei ancora in palio.
La Faz: "Sarà la prima allenatrice donna nella storia della Bundesliga. Aveva già ricoperto il ruolo di vice-allenatrice sempre all'Union e a partire dalla stagione 2026/27 assumerà la guida della squadra femminile di Berlino"
Il Telegraph: "Il tema dominante di questa sconfitta (contro il Bournemouth, ndr) è stato il contrasto tra le aspettative del pubblico di casa e le intenzioni della squadra. La mancanza di movimento e di coraggio dei Gunners è stata evidente"
Hanno pareggiato 1-1 col Girona. Il quotidiano: "Emblematico il finale del primo tempo: il portiere Gazzaniga era fermo davanti al pallone, mentre Brahim Díaz invitava Vinicius Jr ad avvicinarsi per pressarlo, ma anche il brasiliano era immobile".
Il club ha presentato reclamo alla Uefa. La nota: "Al 54° minuto della partita contro l'Atletico, dopo che il gioco era stato ripreso correttamente, un giocatore avversario ha preso il pallone nella propria area senza che venisse assegnato il relativo calcio di rigore"
Si legge su Ansa: "Altri nomi sono quelli di David Silva, Lo Celso, Thomas Partey (ex Atletico Madrid), l'ex capitano del Chelsea Azpilicueta. I modelli di lusso sarebbero stati acquistati per eludere l'Iva"
Ne parla El Paìs. "Ha messo in rete una giocata che solo lui sa fare, in Champions ha giorni di fuoco. È imprevedibile, quando si muove riesce a prevedere il percorso più inaccessibile per gli avversari"