De Laurentiis ha reso impossibile Osimhen alla Juventus: il Galatasaray dovrebbe dare 70 milioni di penale al Napoli

Tra Victor Osimhen e la Juventus, la trattativa non è affatto semplice. Il nigeriano ex Napoli ha espresso parole di lodi nei confronti della Vecchia Signora in conferenza stampa, alla vigilia del match di Champions, ma quando è stato acquistato dal Galatasaray, il Napoli ha inserito una penale: se il club turco decidesse di venderlo ai bianconeri o a un altro club di Serie A entro settembre 2027, dovrebbe pagare agli azzurri una penale.

La Gazzetta dello Sport scrive:

Osimhen per la Juve è un sogno impossibile. Servirebbe una scalata economica sette volte superiore al premio garantito alle sedici finaliste d’Europa: il Napoli, infatti, nel momento in cui ha ceduto l’attaccante nigeriano al Galatasaray nell’estate 2025, ha inserito una penale che sbarra la strada al suo ritorno in Italia. L’incredibile clausola ha una durata di 24 mesi e un valore di 70 milioni al primo anno e 50 al secondo. Se il Galatasaray decidesse di vendere il calciatore alla Juve o a un altro club italiano, dovrebbe pagare la penale al Napoli, oltre a dover badare ai propri conti sul bilancio dopo averci investito 75 milioni, con la possibilità per il club di De Laurentiis d’incrementare la somma incassata con il 10% della rivendita.

L’unica zona grigia, offerta da una possibile trattativa tra la società italiana che vuole prendere Osimhen e il Napoli viene oscurata ulteriormente dal peso dell’ingaggio del calciatore, che guadagna 15 milioni fissi e ha bonus che possono far lievitare l’annualità fino ai 21 netti. Nessuno in Serie A guadagna una cifra simile, e per le italiane non ci sarebbe più la possibilità di prenderlo con i benefici del Decreto crescita.