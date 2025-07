Osimhen, adesso è finita. Da sistemare solo la clausola sull’eventuale rivendita, giocherà nel Galatasaray

Concordano tutti gli esperti di mercato (stranamente tranne Di Marzio che non si è fatto sentire ndr). I 75 milioni di euro De Laurentiis li avrà entro il 2026, la clausola di invendibilità in Italia è confermata per due anni

Victor Osimhen alla fine sarà un calciatore del Galatasaray. Sembrava impossibile ma ce l’abbiamo fatta, recitava una nota pubblicità. Secondo gli esperti di mercato Romano, Moretto e Pedullà (che hanno twittato praticamente la stessa notizia nel giro di 2 minuti l’uno dall’altro), il nigeriano ha ormai più del 90% di possibilità di ritornare in Turchia. Le cifre: 40 milioni subito, 35 dilazionati nel prossimo anno fino alla scadenza di maggio 2026. Clausola di invendibilità in Italia per due anni, percentuale di rivendita particolare: il Gala offre 10% sul profitto e non sulla rivendita ma – dice Pedullà – che il Napoli non farà troppe storie. Vuole terminare l’opera.

Osimhen, la telenovela è finita. Mancano solo pochi dettagli

Scrive così su X Fabrizio Romano:

«Galatasaray e Napoli stanno definendo i dettagli dell’accordo per Victor Osimhen. € 40 milioni pagati subito. € 35 milioni pagati in un anno. Clausola penale per evitare la cessione a club italiani nei prossimi due anni. Ultimo dettaglio per concludere l’affare: la clausola di rivendita deve ancora essere concordata»

Aggiunge Moretto:

«Victor Osimhen al Galatasaray è in chiusura. Accordo su tutti i punti più importanti della trattativa, manca l’ultimissimo ok sulla % della rivendita. Il Napoli chiede il 10% sulla futura vendita mentre il club turco offre il 10% sul profitto. I due presidenti sono in contatto costante per definire l’operazione.»

E finiamo con Pedullà:

«Osimhen: 40-45 non 35 di base fissa, il resto per arrivare a 75 milioni entro il 2026. Cifre sistemate, dilazioni brevi, garanzie quasi perfezionate. Il Napoli non farà troppe storie sulla percentuale. Ora il Galatasaray corre verso il traguardo»