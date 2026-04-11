Il ct è stato difeso a spada tratta come se non avesse responsabilità. Invece le ha e sono enormi. Zaniolo stasera ha giocato una partita sontuosa, come Bernardeschi recentemente

Zaniolo, è crisi del calcio italiano o è Gattuso che non lo ha convocato?

Basta con questa storia della crisi del calcio e del movimento italiano. Perché non si dà un nome alle cose? Buttarla in caciara serve solo a evitare l’individuazione delle responsabilità. E poiché Gattuso è protetto dalla stampa italiana, si è ormai evitata l’analisi delle responsabilità – ENORMI – di Gattuso nell’eliminazione dell’Italia dai prossimi Mondiali. Gattuso ormai è sparito dal dibattito. È stato difeso a spada tratta. Ma perché? Perché nessuno gli contesta le esclusioni di Bernardeschi e Zaniolo? Sono al momento i due fantasisti italiani nettamente più forti e più in forma. li ha lasciati entrambi a casa. Così come ha lasciato a casa Kayode. Così come ha lasciato in panchina Palestra. Ha privilegiato il gruppo. Ossia ha prevalso la lobby. Quel che in altria ambiti si chiama nonnismo. L’amichettismo, per dirla alla Fulvio Abbate. O cuginanza se vogliamo citare un Sergio Romano d’antan. Il punto in Italia è sempre lo stesso: perché non vengono chiamati i più bravi?

Oggi a Milano Zaniolo ha giocato una partita sontuosa. Di fino ma anche di sacrificio. Ha confermato di essere un giocatore vero. Ma evidentemente Gattuso aveva altre priorità. Quindi, non è vero che siamo fuori dal Mondiale perché il calcio italiano ha imboccato un tunnel. Sì, il declino c’è. Ma una fetta enorme del decimo è l’aver affidato la Nazionale a Gattuso. Se avessimo avuto Ranieri, molto probabilmente ai Mondiali ci saremmo andati.

Complimenti a Zaniolo per la partita di stasera. Zaniolo vittima di una stampa che invece nei suoi confronti è sempre pronta ad alzare il ditino. Come si dice in Belgio: chi figlio e chi figliastro.