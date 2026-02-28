Dall’Inghilterra: Manna valuta l’opportunità Maguire a parametro zero dal Manchester United

Il Napoli guarda Oltremanica per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Dall’Inghilterra rimbalza infatti un’indiscrezione che porta il nome di Harry Maguire, centrale del Manchester United, finito nel radar di diversi club europei in vista dell’estate.

Maguire rinforzo estivo

Secondo quanto riportato dal portale inglese TeamTalk, il club azzurro avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per capire i margini di un’eventuale operazione. Il difensore inglese è in scadenza a giugno 2026, ma il suo futuro non è ancora definito e non si esclude uno scenario che possa portarlo via da Manchester, soprattutto in caso di mancato rinnovo.

Il Napoli non sarebbe l’unica società italiana ad aver chiesto informazioni. Anche Inter, Fiorentina e Milan si sarebbero mosse per raccogliere dettagli sulla situazione contrattuale del giocatore. In particolare, i rossoneri avrebbero avviato contatti preliminari per valutare la fattibilità dell’operazione, segnale di un interesse concreto.

La concorrenza, però, è ampia. In Premier League il club attualmente più avanti nella corsa sarebbe il West Ham, pronto ad approfittare di un’eventuale opportunità a parametro zero. Gli Hammers monitorano la situazione con attenzione e potrebbero accelerare nei prossimi mesi.

Rinnoverà con il Manchester United?

Resta comunque aperta la pista del rinnovo con il Manchester United. Dall’entourage di Maguire filtrano segnali distensivi: il difensore darebbe priorità alla permanenza a Manchester, anche a fronte di un possibile adeguamento al ribasso dell’ingaggio. Molto dipenderà dalle strategie del club inglese e dal progetto tecnico per le prossime stagioni.

Per ora si tratta solo di un sondaggio, ma l’estate è ancora lunga e il suo nome potrebbe tornare con forza nei discorsi di mercato azzurri.