Il Napoli vuole trattenere Alisson Santos: c’è già un accordo per un contratto fino al 2031 (Schira)

Su X: "L'ala vorrebbe rimanere al Napoli. Il club azzurro, che ha superato la concorrenza di due club di Liga durante il mercato di gennaio, dispone di un’opzione d’acquisto fissata a 16,5 milioni"

Napoli, Alisson santos

Dc Napoli 15/02/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Roma / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Alisson Santos

Il Napoli punterà su Alisson Santos e, dopo le ultime prestazioni, ha tutte le ragioni per farlo. Il punto di Nicolò Schira.

Napoli-Santos, avanti insieme: i dettagli

Riporta Schira su X:

Il Napoli sta pianificando di trattenere Alisson dallo Sporting. L’ala ha già trovato un accordo sui termini personali per un contratto fino al 2031 e vorrebbe rimanere al Napoli, che ha superato due club della Liga durante la finestra di mercato invernale. Il Napoli dispone di un’opzione d’acquisto fissata a 16,5 milioni.

Un riscatto che, qualora dovesse concretizzarsi, sarebbe assolutamente meritato.

