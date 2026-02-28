Il Napoli vuole trattenere Alisson Santos: c’è già un accordo per un contratto fino al 2031 (Schira)
Su X: "L'ala vorrebbe rimanere al Napoli. Il club azzurro, che ha superato la concorrenza di due club di Liga durante il mercato di gennaio, dispone di un’opzione d’acquisto fissata a 16,5 milioni"
Il Napoli punterà su Alisson Santos e, dopo le ultime prestazioni, ha tutte le ragioni per farlo. Il punto di Nicolò Schira.
Napoli-Santos, avanti insieme: i dettagli
Riporta Schira su X:
Il Napoli sta pianificando di trattenere Alisson dallo Sporting. L’ala ha già trovato un accordo sui termini personali per un contratto fino al 2031 e vorrebbe rimanere al Napoli, che ha superato due club della Liga durante la finestra di mercato invernale. Il Napoli dispone di un’opzione d’acquisto fissata a 16,5 milioni.
Un riscatto che, qualora dovesse concretizzarsi, sarebbe assolutamente meritato.