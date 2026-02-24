Chiffi protagonista anche a Capodimonte: una donna accoltella il marito perché insultava l’arbitro

Dopo il match Atalanta-Napoli, un uomo di 40 anni (tifoso azzurro) a Capodimonte è stato accoltellato dalla moglie, la quale pensava che gli insulti del marito fossero rivolti a lei. In realtà, l’uomo ce l’aveva con le decisioni in campo dell’arbitro Chiffi.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“Sangue, un coltello conficcato nella parete e un uomo trasportato d’urgenza in ospedale. Immagini che si sono materializzate nel salotto di una coppia dopo Atalanta-Napoli. Tutto è nato dalla tensione in campo: la decisione del Var di revocare un rigore agli azzurri ha scatenato la rabbia dell’uomo che, in un momento di frustrazione, ha iniziato a inveire contro lo schermo. La moglie, 35 anni, si è però convinta che quegli insulti fossero rivolti a lei. La lite verbale è degenerata in pochi istanti. “Vai via o ti accoltello”, ha urlato la donna, passando rapidamente dalle minacce ai fatti. In preda alla furia, la trentacinquenne ha scagliato prima un paio di forbici contro il marito, senza colpirlo. Poi è corsa in cucina, ha afferrato un coltello e, dopo un primo tentativo fallito, è riuscita a ferirlo al fianco.

Mentre l’uomo, sanguinante, tentava disperatamente di chiamare i soccorsi, la donna ha continuato l’assalto lanciando altre lame, una delle quali è rimasta conficcata nella parete del soggiorno. L’intervento dei Carabinieri della stazione di Capodimonte ha evitato il peggio. Le forze dell’ordine, oltre a interrompere l’aggressione, hanno rinvenuto nella borsa della donna altri tre coltelli, tra cui un apri-ostriche. Il quarantenne si trova ora all’Ospedale del Mare: ha riportato diverse ferite, ma fortunatamente non è in pericolo di vita”.